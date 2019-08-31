Россия и Индия задумали строить самолеты

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились изучить возможность создания совместных предприятий по разработке и созданию гражданских самолетов. Предполагается, что они будут располагаться в Индии, передает РИА Новости.

«Среди перспективных направлений сотрудничества – авиационная и космическая деятельность», — говорится в заявлении, сделанном по итогу переговоров. Также стороны заключили межправсоглашение о сотрудничестве в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского (советского) производства.