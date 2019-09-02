Поток бессмысленных слов Захаровой о карабахском конфликте

"Безусловно, мы исходим из того, что заявления сторон должны вписываться в контекст общих усилий, которые направлены на мирное урегулирование. Очень сложно всегда приводить или возвращаться на прежние позиции в переговорном процессе после заявлений, которые становятся или стали таким "яблоком раздора" и привносят дополнительные вопросы, либо могут разбалансировать хрупкий переговорный процесс", - заявила Захарова, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Карабах - это "часть Армении".

"Мы такие заявления, к сожалению, и слышали, и продолжаем сталкиваться с подобными заявлениями на разных уровнях с разных сторон, - добавила официальный представитель МИД России.

"Очень хотелось бы при всем уважении к внутриполитическому процессу и при всем понимании того, что при демократической модели политического устройства люди имеют право высказываться на любые темы, но при этом еще формировать соответствующие политические предпосылки, очень хочется, чтобы все-таки все стороны исходили из главного - из скорейшего достижения и направления всех ресурсов на скорейшее достижение мирного урегулирования. Это процесс сложный, процесс длительный, я думаю, что есть общее понимание необходимости двигаться быстрее и для этого заявления должны быть, наверное, соответствующими и способствующими этой главной цели", - подчеркнула М.Захарова.