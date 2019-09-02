Иран задержал семь рыболовецких судов в Оманском заливе

Иранские пограничники задержали семь рыболовецких судов в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана), опубликованном в среду.

"Семь рыболовецких судов, в команде которых 24 иностранца, во вторник были задержаны силами КСИР по причине несоблюдения разрешенной дистанции от побережья для ловли рыбы", - цитирует заявление КСИР агентство Fars. В сообщении отмечается, что инцидент произошел в районе порта Джаск.