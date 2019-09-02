Глава Пентагона едет в Лондон

Глава Пентагона Марк Эспер в пятницу прибудет в Лондон, чтобы провести встречу с высокопоставленными чиновниками Великобритании, сообщил посол США в Соединенном Королевстве Вуди Джонсон.

"Никакое другое военное сотрудничество в мире так не близко, как сотрудничество США и Великобритании в области обороны", - написал посол в своем Twitter.

Ранее министерство обороны США сообщало, что Эспер посетит на этой неделе Германию, Великобританию и Францию.

Визит начнется в среду в Штутгарте, где Эспер встретится с командованием Европейского и Африканского командования ВС США. Затем министру предстоят встречи в Лондоне и Париже.