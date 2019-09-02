Эксперты предрекают резкий рост стоимости золота

Цены на золото в этом году выросли на 17%. И, по мнению экспертов, это не предел повышения. Как отмечает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова, объем спекулятивных ставок на рост золота в цене на Чикагской товарной бирже (CME) вырос к началу сентября до рекордных максимумов за 13 лет, то есть за всю историю наблюдений за показателем. Общий объем позиций, нацеленных на рост, стоит у пиков трех лет.

У золота сейчас есть сильнейший фактор поддержки — биржевой страх, указывает эксперт.

Инвесторы боятся, что торговые переговоры между США и Китаем, которые пока даже не могут начаться, не принесут никакого эффекта, и процесс повышения взаимных импортных пошлин только усугубится. Это значит, что промышленность с обеих сторон впадет в кому, и насколько продолжительной она окажется, покажет только время. Для мировой экономики это большой риск, поэтому и растет спрос на безопасные активы и золото в первую очередь, отмечает Бодрова.

«Это долгосрочная опора ценам на золото. Очевидно, что простыми решениями дело не закончится, так как прошло слишком много времени для того, чтобы этот вариант оставался жизнеспособным. Отсюда же следует, что мировые центробанки будут продолжать покупать золото в свои резервы „на всякий случай“. Те же центробанки будут в этом году смягчать свою денежно-кредитную политику, и это тоже аргумент в пользу золота», — полагает она.

Планка в $1500 по золоту была взята очень легко, сегодня тройская унция торгуется по $1546. Ничто не мешает драгметаллу подняться сначала к $1560, а затем легко и непринужденно взлететь к $1600. Ветеран инвестиций Марк Мобиус говорит, что золото сейчас нужно покупать по любой цене, но идеально было бы дождаться хотя бы символического отката стоимости.