Тяжелое ДТП в Гусаре: есть погибшая и раненые

В ДТП, произошедшем сегодня в Гусаре, пострадали пять человек, один из которых впоследствии скончался, сообщает пресс-служба Минздрава.

Из-за тяжелых травм жизнь 39-летней Парваны Бабаевой спасти не удалось.

В Гусарской центральной районной больнице проводится лечение пострадавших в ДТП 53-летнего Зейнуллы Джабраилова, 29-летней Элины Севзихановой, 26-летней Гюльмиры Бабаевой и 28-летней Мины Гурбановой, получивших закрытую черепно-мозговую и различные другие травмы.