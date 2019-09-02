Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с секретарем Совета безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым посетила Аллею Шехидов, где почтила память погибших в период первой Карабахской войны.

Затем высокопоставленная российская делегация посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле. Как сообщает АзерТАдж, также были возложены цветы на могилу выдающегося офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.