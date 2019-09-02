"КС страны после обсуждения постановил, что 35 статья Уголовного кодекса является антиконституционной. Данное решение окончательное и обжалованию не подлежит", - подчеркнул Товмасян.

Конституционный суд Армении в среду в ходе заседания постановил антиконституционным 35 статью Уголовного кодекса, на основании которой был арестован экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя. Решение прочел глава КС Грайр Товмасян, сообщает ТАСС.

Адвокат Кочаряна Арам Вардеванян также отметил, что статья 35 была признана антиконституционной. Это значит, что было нарушено право на личную свободу Роберта Кочаряна, гарантированное по Конституции.

"То есть право на личную свободу может считаться нарушенным тогда, когда эта свобода ограничивается. В этом случае свобода второго президента была ограничена", - сказал Вардеванян.

Ранее адвокат Кочаряна Айк Алумян заявил журналистам: если КС примет все доводы защиты, то их подзащитный должен быть незамедлительно освобожден, а его уголовное преследование - прекращено.

Перед зданием КС собрались как сторонники Роберта Кочаряна, так и его противники. Количество полицейских, обеспечивающих правопорядок, примерно равно числу участников акции протеста с обеих сторон вместе взятых.