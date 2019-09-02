В России назвали причины крушения штурмовика

Ошибку пилотов и отказ техники рассматривают в качестве основных причин крушения учебно-боевого штурмовика Су-25 Минобороны России в Ставропольском крае. Об этом сообщил источник в военных кругах, передает ТАСС.

Ранее, 4 сентября, стало известно об обнаружении черных ящиков учебного штурмовика Су-25, их обнаружили на месте крушения. Состояние прибора регистрации параметров полета и бортового речевого самописца оценивается как удовлетворительное.

Учебный штурмовик Су-25УБ разбился 3 сентября. Он взорвался при столкновении с землей.