Жители Туркмении массово захотели переехать в Россию

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию. Об этом сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

По данным издания, у российского посольства в Ашхабаде возникают очереди из сотен человек. Большинство из них хотят воспользоваться государственной программой переселения, которую разработало российское правительство, и навсегда покинуть страну. Среди заявителей также немало молодых людей, желающих уехать на учебу в Россию.

При этом власти Туркмении всячески препятствуют выезду соотечественников за рубеж. Так, по данным «Радио Азатлык», госучреждения часто не выдают необходимые документы, намеренно затягивая этот процесс. Из-за этого российское посольство отказывается принимать заявления на участие в программе.