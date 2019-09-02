Сборная Азербайджана по футболу отправляется в столицу Уэльса Кардифф на свой четвертый матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Чартерный рейс авиакомпании AZAL из Баку запланирован на 17:40, передает корреспондент haqqin.az из Международного аэропорта Гейдар Алиев. После примерно 6-часового полета самолет приземлится в кардиффском аэропорту.

Сборная поселится в отеле Hilton.

Перед поездкой из состава из-за травмы был исключен защитник "Карабаха" Рахиль Мамедов. Остальные 22 футболиста в порядке и могут сыграть против Уэльса.

Завтра в 22:30 по бакинскому времени наша команда выйдет на предматчевую тренировку на стадионе «Кардифф Сити», на котором 6 сентября и состоится сам матч. Игра против Уэльса начнется в 22:45 по бакинскому времени.

Напомним, что после трех проведенных матчей у сборной Азербайджана нет очков. Подопечные Николы Юрчевича проиграли в гостях Хорватии (1:2), а затем дома - Венгрии (1:3) и Словакии (1:5).

Турнирное положение в группе «E»:

1.Венгрия – 9 очков (4 матча)

2.Словакия – 6 (3)

3.Хорватия – 6 (3)

4.Уэльс – 3 (3)

5.Азербайджан – 0 (3)

6 сентября в нашей группе также состоится матч Словакия – Хорватия. А 9 сентября Азербайджан примет Хорватию, а Венгрия – Словакию.