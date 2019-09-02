Стало известно о новых пострадавших при пожаре в центре Баку

В результате вчерашнего пожара, произошедшем вечером на улице Низами («Торговая») в Сабаильском районе Баку пострадали три человека. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы Минздрава Парвиз Абубекиров.

«Житель дома Сабир Хубанов на своей машине привез сына Анара Хубанова в ожоговое отделение Городской больницы №5. Учитывая легкую степень ожогов им обоим была оказана первая медицинская помощь, после чего они были отпущены на амбулаторное лечение. Сегодня в больницу также обратилась Зибейда Хубанова», - сказал Парвиз Абубекиров.

В больнице сообщили, что Зибейда Хубанова была помещена в палату, где продолжается ее лечение.

Пресс-секретарь Минздрава добавил, что из-за того, что представители семьи Хубановых обратились в больницу самостоятельно, их имен не было в сводке бригады «Скорой помощи».

«Скорая помощь оказала на месте помощь троим жильцам», - сказал он.