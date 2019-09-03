Киркоров оправдал репрессии советской власти в Болгарии

Народный артист России и Болгарии Бедрос Киркоров, отец эстрадного певца Филиппа Киркорова, объяснил репрессии советской власти в Болгарии. Его слова в среду, 4 сентября, передает Telegram-канал «Подъем».

«Болгария была социалистической страной, и благодаря советской армии была освобождена. А сейчас поднимается волна, что якобы ее оккупировали, привезли репрессии. Да, мы привезли репрессии, но мы судили тех болгарских фашистов, которые душили партизанское движение в Болгарии. Мы их судили народным судом и расстреляли. Я боролся против фашизма и до конца буду бороться», — отметил Киркоров.

По словам артиста, болгарские власти разжигают огонь против России, пытаясь превратить освободительную войну в оккупацию.