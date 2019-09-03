Армянские СМИ распространили сенсационное сообщение о намерении президента России Владимира Путина посетить экс-президента Армении, политзаключенного №1 Роберта Кочаряна в тюремной камере. По информации газеты "Паст", президент России собирается посетить армянского лидера в тюрьме во время саммита глав государств-членов Евразийского экономического союза.

Так, газета «Паст» написала, что «согласно нашим сведениям, в связи с визитом Владимира Путина в Армению в рамках саммита ЕАЭС, который должен состояться в Ереване, упомянутые службы президента России среди прочих вопросов подняли также задачу обеспечения полноценных условий безопасности для посещения последним уголовно-исполнительного учреждения». По информации издания, власти Армении отказали в таком визите, в связи с чем российская сторона рассматривает вопрос о переносе саммита ЕАЭС из Еревана в Москву.

Напомним, сегодня, 4 сентября, Конституционный суд Армении рассмотрел дело Роберта Кочаряна, который обвиняется в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Суд признал арест экс-президента на основании 35 статьи УК Армении антиконституционным и незаконным.