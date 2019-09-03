Россияне стали чаще отравляться алкоголем

За первые 7 месяцев текущего года смертность от отравления алкоголем в России увеличилась на 17,2%. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр разработки национальной алкогольной политики.

Всего с января по июль умерли 4 тыс. 298 человек, что составляет 5 человек на каждые 100 тыс. населения. Наибольший рост показателя зафиксирован в Татарстане, где смертность от алкоголя выросла в 12 раз. Также в тройке регионов-лидеров Еврейская автономная область (в 6,7 раз) и Республика Тыва (более чем в три раза).

В Москве от отравления алкоголем за 7 месяцев умер 71 человек (рост 11%), в Санкт-Петербурге — 83 человека (в 1,8 раза больше, чем годом ранее).

Число смертей от отравлений и воздействия алкоголем с неопределенными намерениями составила 1 тыс. 207 человек (плюс 16,6%). Так в Международной классификации болезней называют случаи, когда эксперты не смогли определить, стала ли смерть результатом несчастного случая, убийства или самоубийства. В группу риска по этой сфере входят молодые люди 15-19 лет.