Крупная консалтинговая компания ищет сотрудников в Баку

Вид занятости: полная занятость

ЗП: от 1800 AZN

Требования к соискателю

· Возраст: 24-43

· Свободное владение азербайджанским языком.

· Способность быстро читать и досконально понимать тексты разных тематик на русском языке.

· Глубокое знание географии, истории, современных реалий Азербайджана.

· Владение ПК на уровне опытного пользователя.

· Умение работать с программами Microsoft Office (World, Excel).

· Навыки пользования социальными сетями Instagram и Facebook.

· Опыт работы в сфере SMM + SEO – приветствуется.

· Гуманитарное образование – желательно.

Личные качества

· Пунктуальность

· Дисциплинированность

· Ответственность

· Исполнительность

· Обучаемость

· Трудоспособность

· Старательность

· Внимательность к деталям

· Умение отличать важное от второстепенного

Условия работы

· Возможность принять участие в уникальном и общественно полезном проекте

· Перспективы карьерного роста внутри компании

· Заключение трудового договора

· Социальные гарантии

· Комфортабельный офис в центре Баку

· График работы: 09:00 – 18:00

Дополнения

· Высылать CV на электронный адрес:[email protected] · Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение.

О компании

Консалтинговая компания, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана. Осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.

Обучение и тренинги производятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.

Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.

Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.

Работа ведется в просторном и светлом офисе.

Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой.

Общая численность персонала компании составляет порядка 100 человек.