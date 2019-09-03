Крупная консалтинговая компания ищет сотрудников в Баку
Крупная консалтинговая компания объявляет в Баку набор русскоязычных сотрудников.
Вид занятости: полная занятость
ЗП: от 1800 AZN
Требования к соискателю
· Возраст: 24-43
· Свободное владение азербайджанским языком.
· Способность быстро читать и досконально понимать тексты разных тематик на русском языке.
· Глубокое знание географии, истории, современных реалий Азербайджана.
· Владение ПК на уровне опытного пользователя.
· Умение работать с программами Microsoft Office (World, Excel).
· Навыки пользования социальными сетями Instagram и Facebook.
· Опыт работы в сфере SMM + SEO – приветствуется.
· Гуманитарное образование – желательно.
Личные качества
· Пунктуальность
· Дисциплинированность
· Ответственность
· Исполнительность
· Обучаемость
· Трудоспособность
· Старательность
· Внимательность к деталям
· Умение отличать важное от второстепенного
Условия работы
· Возможность принять участие в уникальном и общественно полезном проекте
· Перспективы карьерного роста внутри компании
· Заключение трудового договора
· Социальные гарантии
· Комфортабельный офис в центре Баку
· График работы: 09:00 – 18:00
Дополнения
· Высылать CV на электронный адрес:[email protected] · Кандидаты, отобранные по CV, должны будут пройти серию отборочных экзаменов и тестов, после чего компания обеспечит им специализированное обучение.
О компании
Консалтинговая компания, специализирующаяся на исследовании различных сегментов потребителей в Баку и регионах Азербайджана. Осуществляет свою деятельность с использованием самых передовых технологий и методов, основанных на международном опыте.
Обучение и тренинги производятся иностранными консультантами с богатым опытом профессиональной деятельности в разных странах.
Прием на работу новых сотрудников осуществляется по результатам серии отборочных экзаменов и тестирования с корпоративным психологом.
Уже в течение первого года сотрудники, которые не будут нарушать корпоративные правила и продемонстрируют высокую эффективность, получат возможность карьерного роста и повышения оплаты труда.
Работа ведется в просторном и светлом офисе.
Компания обеспечивает сотрудников горячими обедами в корпоративной столовой.
Общая численность персонала компании составляет порядка 100 человек.