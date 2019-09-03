Россиянину потребуется тысяча лет на возвращение денег банку
Суд обязал россиянина выплатить банку 139 миллионов рублей по потребительскому кредиту, хотя мужчина уверяет, что денег не брал. Об этом сообщает «Российская газета».
27-летний мужчина рассказал, что два года назад знакомый попросил его стать поручителем по кредиту. Он признался, что не знал, что в случае отказа заемщика платить, обязательства переходят к поручителю.
Позднее выяснилось, что мужчина оказался не поручителем, а созаемщиком. Кредитный договор он не видел, не подписывал его в банке и не знал о размере ссуды. Сейчас он работает водителем, его зарплата — девять тысяч рублей. Чтобы вернуть долг, ему понадобится более тысячи лет, указывает газета. Адвокаты подали апелляцию, очередное заседание суда состоится в сентябре.