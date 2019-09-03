В Хатаинском районе Баку рядом с кафе «Наргиля» произошло столкновение автобуса с легковым автомобилем.

Как сообщили корреспонденту haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи забрала двух пострадавших женщин.

«Пострадавшие в тяжелом состоянии были доставлены в Городскую клиническую больницу №3. Из-за полученных травм, пришлось ампутировать ногу одной из женщин», - сказал глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров.

Глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев сказал корреспонденту haqqin.az, что Агентство начало проверку по факту ДТП. По первичным данным, потерявший управление легковой автомобиль врезался сначала в тротуар, а затем в стоящий на остановке автобус маршрута №46. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль ехал на высокой скорости. Отмечается, что у водителя легкового автомобиля не было документов. Эта и другие детали будут точно известны по итогам расследования соответствующих органов.