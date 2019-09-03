В Казахстане группу армян судят за резонансное убийство

Как сообщает Sputnik Казахстан, дело насчитывает 63 тома. На скамье подсудимых находятся 12 человек, под стражей содержатся 11. Тринадцатый подозреваемый Нарек Гурурян, который является гражданином Армении, до сих пор ожидает экстрадиции из России. Ему удалось пересечь границу сразу после убийства, но его задержали местные правоохранители, после того как Гуруряна объявили в международный розыск.

В следственном изоляторе Караганды состоялось выездное заседание суда по резонансному убийству в новогоднюю ночь. Среди обвиняемых много граждан Армении.

Предварительное слушание проходило в стенах изолятора, где восемь месяцев ожидали суда все подозреваемые. Дело ведет судья специализированного следственного суда Шарип Сисимбаев. На заседании сторона потерпевших заявила, что у них нет никаких ходатайств. Однако они были у защитников подсудимых.

Адвокаты подсудимых считают, что необходимо переквалифицировать статьи в обвинительном акте, поскольку не все подсудимые виновны в убийстве. Прокурор заявил, что необходимо оставить ходатайства без удовлетворения или разрешить их во время процесса.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Караганде произошла массовая драка возле ресторана «Древний Рим». Одному из участников нанесли смертельный удар, молодой человек истек кровью. Второй раненый попал в больницу. Сразу после инцидента армянская диаспора Карагандинской области распространила официальное заявление. Представители диаспоры попросили прощения у семьи погибшего.