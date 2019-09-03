В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Амины Дильбази

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Амины Дильбази, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении говорится, что в декабре 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской хореографической школы, видного мастера танца, народной артистки республики Амины Паша гызы Дильбази.

Министерству культуры поручено подготовить и провести план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народной артистки Амины Дильбази.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.