Руководство «Азеришыг» примет граждан в Габале и Огузе
Исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов 5 сентября примет граждан в Габалинском районе, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.
Наряду с Габалинским районом будут рассмотрены обращения граждан и из Исмаиллинского района.
Заместитель председателя ОАО «Азеришыг» Рамиль Юсифов завтра примет граждан в Огузском районе.
Встречи руководителей «Азеришыг» с гражданами пройдут в административных зданиях акционерного общества в этих районах.