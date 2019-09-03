Китай вырыл для Таджикистана долговую яму наши подробности
Таджикистан наращивает производство золота. Такая необходимость возникла из-за принятой программы ускоренной индустриализации страны, которая требует больших затрат и привлечения иностранных инвестиций. Пока Россия и другие страны не спешат вкладываться, присутствие в республике наращивает Китай. В начале следующего года именно компании Поднебесной приступят к разработке золоторудных месторождений на севере Таджикистана.
Китай взял под контроль золотодобычу
В будущем году Душанбе планирует выйти на рекордные показатели добычи драгоценного металла за счет разработки нового месторождения «Кончоч» в Согдийской области Таджикистана. Всего в республике насчитывается около 40 действующих и перспективных месторождений золота, общие запасы которых оцениваются в 400 тонн. Согласно данным Всемирного золотого совета, золотой резерв Таджикистана по состоянию на февраль 2018 составил 15,6 тонны. В первом квартале нынешнего года Таджикистан продал 1 тонну золота. Это позволило ему занять третью строчку в рейтинге крупнейших продавцов этого драгоценного металла в мире по версии World Gold Council. По объему своих золотых резервов республика расположилась на 63-м месте в глобальном масштабе. Это с учетом того, что разрабатываются всего 14 месторождений.
В основном золотодобычей заняты совместные таджикско-китайские компании. Но это больше формально, де-факто же все они под китайским контролем. Впрочем, есть и такие, в которых 100% акций официально принадлежат китайской стороне. Решение таджикских властей «впустить» в свои недра Китай чуть ли не на правах собственника вынужденное.
Как сказал haqqin.az эксперт по Таджикистану Негматулло Мирсаидов, в правительстве Таджикистана либо не понимают сути экспансионистской политики КНР, либо отдают проекты по разработке практически всех месторождений из-за отсутствия альтернативных инвестиций. Условия, которые предлагает правительство для привлечения инвестиций, не особо привлекают бизнесменов из других стран, которые руководствуются исключительно возможностью получения прибыли. Отсутствие особых льгот для инвесторов, непомерно высокие ставки налогов, коррупция отталкивают те компании, которые хотят строить бизнес в соответствии с мировыми правилами и стандартами. А Китай руководствуется совершенно иными критериями. Для него важно иметь имущество в других странах, особенно в Центральной Азии, на определенные территории которой он имеет притязания. То есть для Китая первостепенно иметь на этих территориях собственные предприятия, контролировать наиболее перспективные месторождения. Даже дороги китайские компании строят с прицелом на собственные аппетиты.
«Было время, когда Таджикистану нужны были дороги, чтобы выйти из экономического тупика, соединить между собой южный и северный регионы, обеспечить энергетическую безопасность. Нужны были средства на строительство дорог, ТЭЦ, для восстановления старых горнодобывающих предприятий. И Китай шел на выполнение «таджикского заказа». Но теперь безрассудно отдавать самые перспективные месторождения», - считает Мирсаидов.
Долг платежом красен
Общий долг Таджикистана по разным данным составляет 1,2-1,5 млрд долл. Сумма предоставленных Китаем грантов на реализацию проектов в Таджикистане вообще неизвестна. Власти Таджикистана не скрывают, что получили в лице Пекина более выгодного экономического партнера, чем Москва. Этим и объясняется то, что сегодня Китай куда с большей легкостью получает доступ к таджикским недрам, нежели Россия.
Месторождение «Кончоч» будет разрабатывать китайская компания Tibet Huayu Mining (Тибетская горнопромышленная компания Хуаюй) в долевом участии с Таджикской алюминиевой компанией (TALKO). Созданное ими СП TALKO GOLD, кроме золота, будет добывать и сопутствующие металлы и редкоземельные элементы: серебро, ртуть, сурьму и ряд других.
Объем китайских инвестиций в проект превышает 200 млн долл. Начать переработку металлов обещают уже в следующем году, сообщил журналистам официальный представитель таджикской алюминиевой корпорации TALCO Игорь Саттаров. По его словам, перерабатывать металлы в высокоочищенные слитки будут на месте, на металлургическом комбинате, который планируют построить к 2020 году. «Для нас это принципиально. Это другая ценовая политика, более выгодная, и здесь, естественно, совсем другие вложения», – отметил Саттаров.
Однако на строительство металлургического завода нужны дополнительные 50 млн долл. «Предполагается, что завод будет самым большим по переработке сурьмяного концентрата в Центральной Азии. После запуска годовой объем производства золота составит 2,2 тонны, сурьмы 15 тысяч тонн и сурьмяных белил 6 тысяч тонн. Объем производимой сурьмы составит более 10% от ее мирового производства в год. А с учетом доли Tibet Huayu Mining составит порядка 27 процентов мирового рынка, где уже доминируют китайские производители», - сообщил Игорь Саттаров. При этом он отметил, что таджикские проекты по золотодобыче были доступны для любой страны мира, их продвигали в России, в Европе, но наибольший интерес проявила китайская сторона.
Это не первый совместный проект, который будет реализован в Таджикистане на деньги Китая. Пекин инвестирует в промышленность, энергетику, аграрный сектор, строительство, коммуникации, транспорт. Однако вряд ли Китай поможет создать Таджикистану собственную индустрию. Его инвестиции идут на пользу своей же индустрии, а не таджикской.
Китай пополняет не только свой золотой запас, но и использует драгметаллы в высокотехнологичной и наукоемкой продукции. Дело в том, что литий, рубидий, цезий, титан, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, скандий, иттрий и ряд других применяются в солнечной энергетике, в производстве компьютерной, бытовой и космической техники, и даже оружия.
Во-вторых, Китай попутно решает проблему трудоустройства своего населения. Практически все контракты включают в качестве главного условия использование китайской рабочей силы.
Таджикистан наш
B экономике Таджикистана растет доля китайской собственности. За последние шесть лет объем накопленных китайских инвестиций в экономику Таджикистана приблизился к отметке 500 млн долл. Лидером среди совместных предприятий является золотодобывающее предприятие «Зарафшон», 70% акций которого принадлежат Китаю. В счет погашения долга за строительство теплоцентрали «Душанбе-2», власти Таджикистана передали в разработку китайской компании ТВЕА золотоносный рудник «Верхний Кумарг», расположенный в Согдийской области страны. Ранее эта же компания получила лицензию на месторождение «Восточный Дуоба». Еще одно золотое месторождение «Пакрут» перешло в собственность Китая недавно.
На днях стало известно о том, что Пекин в той же Согдийской области выкупил свинцово-цинковое месторождение «Зарнисори шимоли». Китайские инвесторы работают и в Горном Бадахшане. Таджикская власть передала им серебряный рудник «Бозор-Дору» и разработку рубиновых месторождений.
Примечательно, что в Таджикистане, в отличие от соседней Киргизии конфликтов между местными жителями и китайскими инвесторами почти не бывает. Хотя жалобы на нарушения экологических норм при разработке месторождений, конечно же, звучали. Как отметил Негматулло Мирсаидов, есть десятки фактов недобросовестного отношения к выполнению своих обязательств со стороны китайских инвесторов, однако правительство Таджикистана пока не реагирует остро, чтобы «не обидеть». А к слову, в Согдийской области некоторые отданные китайским компаниям промышленные предприятия и месторождения бездействуют. В первую очередь речь о добыче серебра, свинца, цинка. Пока мировые цены на эти металлы на низком уровне, китайские компании выжидают. И таким образом, надежды на большой объем налоговых отчислений в течение уже многих лет остаются пустыми. Соответственно, повисли в неопределенности социальные проекты, предусматривающие строительство образовательных учреждений, больниц, ремонт и строительство внутренних дорог.
С учетом этого можно предположить, что главная причина, по которой китайские компании легко получают доступ к разработке месторождений – накопившиеся долги Таджикистана Пекину. И если это действительно так, то ситуация для Душанбе крайне тревожна – он скатывается в банальную долговую яму.