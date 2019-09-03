Таджикистан наращивает производство золота. Такая необходимость возникла из-за принятой программы ускоренной индустриализации страны, которая требует больших затрат и привлечения иностранных инвестиций. Пока Россия и другие страны не спешат вкладываться, присутствие в республике наращивает Китай. В начале следующего года именно компании Поднебесной приступят к разработке золоторудных месторождений на севере Таджикистана.

Китай взял под контроль золотодобычу

В будущем году Душанбе планирует выйти на рекордные показатели добычи драгоценного металла за счет разработки нового месторождения «Кончоч» в Согдийской области Таджикистана. Всего в республике насчитывается около 40 действующих и перспективных месторождений золота, общие запасы которых оцениваются в 400 тонн. Согласно данным Всемирного золотого совета, золотой резерв Таджикистана по состоянию на февраль 2018 составил 15,6 тонны. В первом квартале нынешнего года Таджикистан продал 1 тонну золота. Это позволило ему занять третью строчку в рейтинге крупнейших продавцов этого драгоценного металла в мире по версии World Gold Council. По объему своих золотых резервов республика расположилась на 63-м месте в глобальном масштабе. Это с учетом того, что разрабатываются всего 14 месторождений.

В основном золотодобычей заняты совместные таджикско-китайские компании. Но это больше формально, де-факто же все они под китайским контролем. Впрочем, есть и такие, в которых 100% акций официально принадлежат китайской стороне. Решение таджикских властей «впустить» в свои недра Китай чуть ли не на правах собственника вынужденное.

Как сказал haqqin.az эксперт по Таджикистану Негматулло Мирсаидов, в правительстве Таджикистана либо не понимают сути экспансионистской политики КНР, либо отдают проекты по разработке практически всех месторождений из-за отсутствия альтернативных инвестиций. Условия, которые предлагает правительство для привлечения инвестиций, не особо привлекают бизнесменов из других стран, которые руководствуются исключительно возможностью получения прибыли. Отсутствие особых льгот для инвесторов, непомерно высокие ставки налогов, коррупция отталкивают те компании, которые хотят строить бизнес в соответствии с мировыми правилами и стандартами. А Китай руководствуется совершенно иными критериями. Для него важно иметь имущество в других странах, особенно в Центральной Азии, на определенные территории которой он имеет притязания. То есть для Китая первостепенно иметь на этих территориях собственные предприятия, контролировать наиболее перспективные месторождения. Даже дороги китайские компании строят с прицелом на собственные аппетиты.

«Было время, когда Таджикистану нужны были дороги, чтобы выйти из экономического тупика, соединить между собой южный и северный регионы, обеспечить энергетическую безопасность. Нужны были средства на строительство дорог, ТЭЦ, для восстановления старых горнодобывающих предприятий. И Китай шел на выполнение «таджикского заказа». Но теперь безрассудно отдавать самые перспективные месторождения», - считает Мирсаидов.

Долг платежом красен

Общий долг Таджикистана по разным данным составляет 1,2-1,5 млрд долл. Сумма предоставленных Китаем грантов на реализацию проектов в Таджикистане вообще неизвестна. Власти Таджикистана не скрывают, что получили в лице Пекина более выгодного экономического партнера, чем Москва. Этим и объясняется то, что сегодня Китай куда с большей легкостью получает доступ к таджикским недрам, нежели Россия.

Месторождение «Кончоч» будет разрабатывать китайская компания Tibet Huayu Mining (Тибетская горнопромышленная компания Хуаюй) в долевом участии с Таджикской алюминиевой компанией (TALKO). Созданное ими СП TALKO GOLD, кроме золота, будет добывать и сопутствующие металлы и редкоземельные элементы: серебро, ртуть, сурьму и ряд других.