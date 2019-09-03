По мнению Братерского, именно этот план может стать оптимальным для обеих сторон.

«Карабахский конфликт - один из старейших на постсоветском пространстве. Он начинался не при нынешних властях России, и поэтому Москве трудно занимать чью-либо сторону. Для нас важны отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией, и это значит, что Россия будет продолжать искать оптимальные варианты для решения конфликта. План Лаврова в этом смысле был бы хорошей стартовой позицией. Насколько я знаю, речь идет о возвращении Азербайджану пяти оккупированных вне Карабаха районов. Думаю, сторонам нужно как-то проявить политическую волю в этом направлении», - сказал российский политолог haqqin.az.

Напомним, что «План Лавров», отвергнутый обеими сторонами, предусматривал возвращение Арменией под контроль Азербайджана пяти (из семи) оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха, которые она на данный момент контролирует полностью или частично. Азербайджан же снимает с Армении экономическую блокаду. Нагорному Карабаху предоставляется некий временный статус, гарантирующий его безопасность и самоуправление,— а вопрос о проведении референдума о его окончательном статусе и статусе двух оставшихся районов откладывается. Этот сценарий также предполагает ввод миротворцев в конфликтную зону и международную помощь в разминировании.