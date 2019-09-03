Грузия строит еще один блокпост в Южной Осетии

Грузия строит еще один блокпост на территории Южной Осетии, на этот раз в районе села Синагур, сообщил депутат «парламента Южной Осетии» Амиран Дьяконов, передает РИА Новости.

По его словам, строительство ведется на месте осетинского села Хахет, которое в 1991 году было погребено под сошедшей лавиной. Тогда погибли 57 человек, в том числе ученики местного интерната. Родственники погибших до сих пор приезжают на это место, чтобы почтить память погибших.

Информацию о строительстве нового грузинского блокпоста РИА Новости подтвердили в «администрации президента Южной Осетии».

В конце августа Южная Осетия сообщила, что грузинские полицейские установили блокпост в районе села Цнелис. Это село находится примерно в 50 км к югу от нового блокпоста в районе села Синагур.

Власти Южной Осетии на переговорах в формате МПРИ потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, в противном случае пообещали предпринять «законные способы для защиты населения от возникающих угроз». Однако Грузия продолжила обустройство блокпоста.