Продолжаются полеты авиационных средств Азербайджана и Турции на проводимых в нашей стране совместных летно-тактических учениях TurAz Qartalı – 2019, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе учений военная авиация двух стран проводит полеты с целью выполнить задания по планированию совместной деятельности, изучению возможностей взаимодействия по проведению операций и боевой координации, проведению поисково-спасательных мероприятий, уничтожению наземных целей с нанесением ударов с воздуха, а также другие задачи.

Следует отметить, что представители Военно-воздушных сил Пакистана принимают участие в учениях в качестве наблюдателей.