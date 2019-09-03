Lamborghini сделала первый гибрид
Итальянская компания Lamborghini показала первую в своей истории гибридную модель. Это модификация суперкара Sian, созданного на базе серийного Aventador, сообщает Motor1.
Официальная презентация состоится на международном автосалоне во Франкфурте. Суперкары выпущены тиражом 63 экземпляра, все автомобили были раскуплены до премьерного показа.
Машина оснащена гибридной силовой установкой на базе 6,5-литрового атмосферного двигателя V12 и 48-вольтового электромотора, совокупная мощность превышает 800 лошадиных сил. Электромотор работает при движении машины задним ходом, при медленной парковке, а также при разгоне от нуля до 130 километров в час.