США расширили санкции по КНДР

США расширили новые санкции по КНДР. Как передает РИА Новости, это следует из опубликованного сообщения Минфина.

Под санкции попали два физлица из Тайваня, три тайваньских судоходных компании - Jui Cheng Shipping Company Limited, Jui Pang Shipping Co ltd, Jui Zong Ship management Co ltd, и одно судно Shang Yuan Bao "под панамским флагом".

В Минфине сообщили, что предпринятые действия являются демонстрацией того, что КНДР "продолжает использовать незаконные поставки" между суднами в обход санкций СБ ООН.

"Судоходные компании, ведущие торговлю с Северной Кореей, подвергают себя значительному риску санкций, несмотря на мошенническую практику, которую они пытаются использовать", - заявили в ведомстве.