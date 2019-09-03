В Ингушетии накрыли крупнейшую ферму по добыче криптовалюты
Энергетики обнаружили в Ингушетии ферму для майнинга криптовалюты, незаконно забравшую электроэнергию на 130 млн рублей.
Сотрудники ПАО «МРСК Северного Кавказа» обнаружили факт хищения электроэнергии: недалеко от села Плиево в Ингушетии они обнаружили объект, на котором были установлены два трансформатора без разрешения. При помощи этих установок велось энергоснабжение стоящего неподалеку здания, где энергетики нашли огромную ферму — свыше 1,6 тыс. аппаратов для майнинга криптовалюты, передает «Интерфакс».
Нарушителя ищет полиция.