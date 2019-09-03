Новый посол Израиля едет в Баку

Новый посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик прибудет в Баку в ноябре 2019 года, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" источник в дипломатических кругах.

«Вероятнее всего, новый посол прибудет в Азербайджан в ноябре», - отметил источник.

По словам источника, действующий посол Израиля в Азербайджане Дан Став все еще находится в Баку и продолжит свою деятельность на этом посту до ноября.

Как сообщалось ранее, на пост посла Израиля в Азербайджане предложена кандидатура Дика.

Дик работает в системе МИД Израиля с 2008 года. В 2009-2012 гг. он работал заместителем руководителя израильской миссии в Нигерии, в 2012-2015 гг. – в Норвегии.