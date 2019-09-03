США ужесточили санкции против Ирана

Правительство США расширило санкции против Ирана. Как сообщает американский Минфин, в «черный список» внесены девять человек — граждане Ирана, ОАЭ, Индии и Ливана, 16 компаний, а также шесть нефтяных танкеров.

Ограничительные меры коснулись предприятий в транспортном и энергетическом секторах, включая индийские Vaniya Ship Management Private Limited и Bushra Ship Management Private Limited и компании из ОАЭ Fourteen star Ship Management LLC.

Ранее Вашингтон ввел санкции в отношении иранских космических ведомств. В Госдепе заявили, что с помощью космической программы Тегеран пытается реализовать технологии по запуску ядерного оружия.