В Польше пообещали порвать с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG не станет заключать новый контракт с «Газпромом» после того, как действующий истечет в 2022 году. Об этом на экономическом форуме в польской Крынице-Здруй заявил глава компании Петр Вожняк, сообщает РИА Новости.

По его словам, договор с российским партнером был бы «рискованным». Рассчитывает ли PGNiG на российский газ, Вожняк не уточнил. Позднее он добавил, что компания ожидает предложений «Газпрома», но вариантов у нее много.

«Газпром» и PGNiG подписали договор о поставках газа в 1996-м. В 2018 году компания поставила по нему в Польшу 9,04 миллиарда кубометров газа, что на 6,4 процента меньше, чем за год до этого.

Польша намерена избавиться от зависимости от российского газа с помощью поставок сжиженного природного газа (СПГ). Терминал по приему СПГ в Свиноустье после расширения сможет давать до 7,5 миллиарда кубометров регазифицированного газа в год. По газопроводу Baltic Pipe из Норвегии предполагаются поставки еще восьми миллиардов.