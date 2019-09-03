Индия может получить российские С-400

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече главы России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсуждалась тема военно-технического сотрудничества. Об этом он рассказал в эфире Первого канала, передает ТАСС.

По словам Пескова, политики также обсуждали возможность поставок ЗРК С-400 в Индию. Он отметил, что у этой страны большой интерес к военно-техническому сотрудничеству с Россией.

Ситуацию по контрактам на поставку Индии С-400 Песков охарактеризовал как благоприятную.