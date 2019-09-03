В Кюрдамире мойщик угнал автомобиль клиента

В Кюрдамире с автомойки угнан автомобиль. Как сообщает Report, инцидент произошел на автомойке на проспекте Гейдара Алиева. 

Сотрудник мойки угнал автомобиль марки Hyundai жителя Кюрдамира Рашада Садыгова.

В связи с этим водитель Р.Садыгов обратился в отделение полиции Кюрдамирского района. 

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции угонщик, житель села Шахсеван Абдуллаев Аслан Махмуд оглу, был задержан с украденным автомобилем сотрудниками отделения полиции Кюрдамирского района на территории Агсуинского села Чийни. Задержанный передан в следственный отдел.   

По факту ведется расследование. 

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