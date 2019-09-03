В Кюрдамире мойщик угнал автомобиль клиента
В Кюрдамире с автомойки угнан автомобиль. Как сообщает Report, инцидент произошел на автомойке на проспекте Гейдара Алиева.
Сотрудник мойки угнал автомобиль марки Hyundai жителя Кюрдамира Рашада Садыгова.
В связи с этим водитель Р.Садыгов обратился в отделение полиции Кюрдамирского района.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиции угонщик, житель села Шахсеван Абдуллаев Аслан Махмуд оглу, был задержан с украденным автомобилем сотрудниками отделения полиции Кюрдамирского района на территории Агсуинского села Чийни. Задержанный передан в следственный отдел.
По факту ведется расследование.