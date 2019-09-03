Эльчин Гулиев и Сафар Мехтиев проинспектировали «Красный мост»

Начальник Госпогранслужбы генерал-полковник Эльчин Гулиев и председатель Государственного таможенного комитета генерал-лейтенант Сафар Мехтиев посетили контрольно-пропускной пункт «Красный мост» на азербайджано-грузинской границе и ознакомились с текущей ситуацией, сообщили haqqin.az в Госкомтаможни.

В рамках инспекции были проведены обсуждения по поводу усовершенствования инфраструктуры на контрольно-пропускном пункте «Красный мост».

С учетом значительного увеличения перехода пассажиров и грузов наряду с усилением мер по обеспечению пограничной безопасности были даны конкретные поручения по ускорению пограничной и таможенной проверки переходящих границу лиц и транспортных средств.

Руководители Госпогранслужбы и Госкомтаможни дали свои рекомендации и поручения по недопущению пробок на контрольно-пропускном пункте, эффективной реализации работ по реконструкции и мер по ускоренному переходу границы.