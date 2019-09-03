Соловьев предрек Украине новые войны

На Украине в ближайшие годы начнутся еще несколько войн, заявил телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей авторской программы на «России 1». На это обратил внимание ряд украинских изданий, в частности сайт «Обозреватель».

По мнению Соловьева, к этому приведет политика нового президента Украины Владимира Зеленского. «Вы сейчас довели до обнищания ряд областей, забрав у них "контрабас"», — сказал Соловьев, намекнув на действия украинского лидера по борьбе с контрабандой в западных областях страны.

«А там серьезные люди с серьезным оружием. И они скажут: "А зачем нам такая Украина?" И вы будете бороться уже с ними. Забудьте про Донбасс! У вас другие войны будут на территории!» — заключил телеведущий.