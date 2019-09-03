Евросоюз решил продлить санкции против россиян

Постоянные представители стран Евросоюза согласовали решение о продлении индивидуальных санкций против россиян. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, послы утвердили решение. Отмечается, что на следующей неделе должно быть принято решение Советом Евросоюза.

Информацию подтвердил бывший президент Украины Петр Порошенко в Twitter. По его словам, ЕС продолжит замораживать активы и отказывать в визах российским физическим и юридическим лицам за агрессию против Украины.

26 августа новый пакет санкций США против России по «делу Скрипалей» вступил в силу. Президент США Дональд Трамп подписал соответствующий указ 2 августа. Ограничительные меры включают в себя запрет на предоставление нерублевых кредитов правительству России и блокировку финансовой или технической помощи со стороны международных институтов.