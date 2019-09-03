Нетаньяху едет к Путину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал в ближайшем будущем поездку в Россию и встречу с Владимиром Путиным. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Точная дата визита Нетаньяху пока неизвестна.

Ранее, 23 августа, Нетаньяху обсудил с Путиным по телефону ситуацию на Ближнем Востоке и действия РФ и Израиля в Сирии. Незадолго до этого разговора израильский премьер посетил Украину и договорился с Владимиром Зеленским о расширении зоны свободной торговли между странами.