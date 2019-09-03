Украина захотела вернуть в Донбасс российских наблюдателей

Украина предложила России вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщила в Facebook Дарка Олифер, пресс-секретарь Леонида Кучмы, представляющего Украину в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе.

Она пояснила, что за последние две недели стало больше нарушений перемирия со стороны ополченцев. На этом фоне в Киеве сочли целесообразным вернуть двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением перемирия.

В декабре 2017 года российские наблюдатели покинули "ЛНР" и "ДНР". В МИД РФ заявили, что к российским военным «неуважительно относились» украинские коллеги — не давали общаться с местными жителями и ограничивали доступ к линии соприкосновения.