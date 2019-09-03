Цены на нефть растут в среду одновременно с подъемом фондовых рынков благодаря общему увеличению аппетита к риску на оптимизме в отношении событий в Гонконге и Великобритании.

Рынок ждет еженедельного отчета об изменении запасов топлива в США от министерства энергетики страны, который будет обнародован в четверг, на день позже обычного из-за празднования Дня труда в понедельник.

По оценкам аналитиков, опрошенных Bloomberg, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3,45 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $60,35 за баррель, что на $2,09 (3,59%) выше уровня предыдущей сессии.