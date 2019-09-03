Эрдоган: «Турция не стремится к обладанию ядерным оружием»

Турция не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Экономическом форуме Центральной Анатолии в городе Сивас.

«У некоторых есть ракеты с ядерными боеголовками, но пусть у меня их не будет, я этого не принимаю!», - сказал, в частности, турецкий лидер.