Эрдоган: «Турция не стремится к обладанию ядерным оружием»
Турция не стремится к обладанию ядерным оружием. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Экономическом форуме Центральной Анатолии в городе Сивас.
«У некоторых есть ракеты с ядерными боеголовками, но пусть у меня их не будет, я этого не принимаю!», - сказал, в частности, турецкий лидер.
Глава государства прокомментировал также ситуацию в финансовом секторе страны. По его словам, в настоящее время наблюдается снижение процентных ставок и инфляции. Президент Эрдоган выразил уверенность, что данная тенденция продолжится и впредь.
Эрдоган подчеркнул, что Турция является успешной в финансовом плане страной. «Этот успех делает нас еще более сильными с экономической точки зрения», - заявил президент Турции.
Глава государства добавил, что целью Турции на 2020 год является доведение темпов экономического роста до 5 %.