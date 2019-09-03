Трамп отказался разговаривать с Ираном на чужих условиях

Президент США Дональд Трамп отверг условия Ирана по возобновлению переговоров. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает РИА Новости.

Он пояснил, что благодарен президенту Франции Эммануэлю Макрону в желании помочь, «но мы не работаем через президента Макрона, люди имеют с нами дело напрямую».

Трамп также рассказал, что США сохранят режим санкций в отношении Исламской Республики. «Они говорят, что не приступят к переговорам, пока мы не пойдем на ряд вещей, таких как снятие санкций, но этого не произойдет», — сказал он.