Бориса Джонсона обязали отсрочить Brexit

Палата общин британского парламента приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из Евросоюза на три месяца, до 31 января 2020 года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект был поддержан 327 парламентариями, 299 выступили против. Решение нижней палаты парламента должно получить одобрение членов палаты лордов.

После голосования Джонсон внес на рассмотрение парламента предложение о проведении досрочных выборов 15 октября. «Поскольку законопроект о переносе сроков Brexit принят, правительству будет невозможно выполнять свои обязанности. Должны быть проведены выборы», — сказал он.