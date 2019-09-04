Лавров указал на «стабильное» осложнение международных отношений

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» сообщил о стабильном осложнении современных международных отношений. По его словам, существует множество различных высказываний «насчет того дна, которое было достигнуто, потом — «со дна постучали». Тем не менее, констатировал Лавров, международные отношения продолжают «стабильно осложняться».

Страны Запада, отмечает Лавров, все меньше используют термин «международное право» и следует искать другие опоры — прежде всего Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

Вместе с тем министр высоко оценил работу G20, которая, убежден Лавров, отражает реалии полицентричного мира. Ранее он, напомним, говорил о неактуальности другого международного объединения — «Большой восьмерки». Лавров отмечал, что Москва успешно работает в других форматах, включая G20, ООН, БРИКС и ШОС.