Парламент Британии не поддержал внеочередные выборы

Палата общин британского парламента отклонила внесенное премьером Борисом Джонсоном предложение провести досрочные парламентские выборы 15 октября, передает РИА «Новости».

За проведение выборов проголосовали 298 депутатов при необходимом количестве 434 голоса «за» — две трети от общего числа депутатов.

Представители оппозиции заявили, что готовы обсуждать выборы только после достижения договоренности с Брюсселем о переносе Brexit и об условиях соглашения.

Премьер-министр Джонсон после этого голосования предложил главе оппозиции Джереми Корбину «еще раз подумать» о выборах. Этим он намекнул, что правительство собирается внести свое предложение повторно.