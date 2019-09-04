Баку всю свою внешнюю политику проводит исключительно в своих интересах и через призму решения карабахского конфликта, утверждает бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

«Я со всей ответственностью могу заявить, что власти Азербайджана очень стараются решить этот конфликт и в зависимости от этого строят свою политику на мировой арене», - сказал он haqqin.az.

Касаясь украино-азербайджанских отношений, украинский дипломат отметил, что они нормальные и развиваются исходя из интересов двух стран.