4 сентября состоялись выборы в Общественный совет при Министерстве образования. По итогам выборов, в которых принимали участие 34 кандидата, в Совет вошли 11 человек. О том, как проходили выборы, для чего была создана данная структура и в чем заключаются ее полномочия, рассказал в интервью haqqin.az советник министра образования Эльнур Мамедов.

- Общественный совет создается при Министерстве образования впервые. Расскажите, пожалуйста, как возникла необходимость в его создании и в чем будут заключаться основные функции совета?

- Активная гражданская позиция во всех сферах общественной жизни играет важную роль в развитии государства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно в своих выступлениях подчеркивал важность общественного контроля, отмечая, что общественная активность должна осуществляться на должном уровне и для этого должны быть созданы необходимые механизмы контроля.

Если мы обратимся к опыту развитых стран, мы также увидим, что социализация процесса управления в сфере образования ускоряется из года в год, а эффективное управление, соответственно, играет важную роль в обеспечении успешного осуществления политики в области образования и устойчивого улучшения его качества.

Данный аспект отражен и в «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике», утвержденной соответствующим Указом Президента Ильхама Алиева. Основными условиями для успешной реализации Госстратегии является четкое понимание ее цели и содержания, а также создание эффективного механизма управления, обеспечивающего общественную поддержку для ее реализации.

В последние годы Министерство образования осуществляет ряд целенаправленных мер для реализации этой политики. Уже несколько лет проекты министерства выставляются на общественные обсуждения и мнения экспертов находят в проектах свое отражение. К примеру, начиная с 2016 года на общественное обсуждение выставляются проекты учебников. В марте этого года были обсуждены новые проекты учебников для четвертого и восьмого классов общеобразовательных учреждений, собраны отзывы и предложения. Наряду с этим по инициативе Минобразования в этом году с экспертами в области образования широко обсуждался проект закона «Об общем образовании», их мнения и предложения также были приняты во внимание. В настоящее время проект документа «Государственные стандарты общего образования в Азербайджанской Республике» также выставлен на общественное обсуждение и представлен специалистам в области образования.

Политика доступности информации, осуществляемая Министерством образования на всех уровнях, также привела к значительному расширению связей с общественностью. Если ранее источниками информации являлись традиционные СМИ – газеты, радио и телевидение, то сегодня в нашу жизнь прочно вошли и социальные медиа - Twitter, Facebook, YouTube и Instagram, которые превратились в новые и практически уже основные источники коммуникации. Таким образом, в результате активизации информирования общественности о деятельности и реформах министерства через средства массовой информации, а также активной просветительской работы в социальных сетях мы наладили обратную связь с населением и стали более оперативно реагировать на актуальные вопросы. Наряду с этим за последние годы расширилась деятельность онлайн-телевидения “Təhsil”, которое осуществляет свою деятельность с 2015 года. Сегодня во время прямых трансляций “Təhsil TV” представители Министерства также отвечают на вопросы граждан по различным темам. Особо хочу подчеркнуть, что за последние несколько лет веб-сайт и другие онлайн-ресурсы Министерства образования вошли в тройку лидеров интернет-ресурсов государственных учреждений по охвату и своей активности.

Кроме того, в последние годы Министерство образования значительно улучшило качество услуг для повышения удовлетворенности граждан и налаживания более открытого и активного общения с ними. Наряду с «Горячей линией – 146-1» Министерства образования, в мае 2019 года была создана отдельная «Горячей линии, 146-2» в связи с экстренными ситуациями, которые произошли или могут произойти в учебных заведениях.

Для упрощения и прозрачности обращения граждан многие услуги на всех уровнях образования были переведены в электронный формат. Прием документов в первый класс общеобразовательных школ, гимназий и лицеев, в дошкольные подготовительные группы общеобразовательных школ, для нострификации дипломов, а таже прием учителей и директоров на работу, перевод студентов из одного вуза в другой, учеников из одной школы в другую и т.д. осуществляется в электронном формате.

Также в этом году параллельно с приемом граждан министерство запустило видео-прием для граждан, проживающих в регионах. Первый такой видео-прием состоялся в июне 2019 года. Основной целью данного проекта является расширение доступа граждан к Министерству образования по средствам использования современных технологий.

Еще одним шагом на пути к более открытому сотрудничеству с общественностью стали рекомендации Минобразования по созданию при ряде университетов Советов общественного контроля. Таким образом, сегодня данные советы успешно осуществляют свою деятельность при БГУ, Университете языков, UNEC и т.д. Основными целями советов является информирование общественности о прозрачности деятельности вуза, объективности в оценке знаний студентов, подготовка предложений по укреплению связей между университетом и общественностью, предложений по развитию университетов.

В качестве продолжения данной целенаправленной работы 11 июля 2019 года министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ о создании Общественного совета при Министерстве образования. Общественный совет при Министерстве образования создан в качестве консультативного органа общественного контроля, который будет обеспечивать учет потребностей и интересов граждан Азербайджана. Основной целью создания Совета является повышение прозрачности в деятельности министерства, а также обеспечение усиления взаимосвязи общества со сферой образования.

- Расскажите, как проходили выборы, много ли было желающих войти в состав Совета?

- В целях организации выборов в Общественный совет соответствующим приказом министра образования была создана избирательная комиссия, состоящая из 4 представителей Минобразования, а также 5 представителей институтов гражданского общества, специализированных в сфере образования. Комиссия провела свое первое заседание 21 июля и приняла решение о составе Совета и других процедурных вопросах. Регистрация кандидатов в Совет проходила с 22 июля по 23 августа текущего года. В Министерство образования поступило более 125 обращений на участие в Общественном совете. После проверки соответствующих документов было отобрано 44 избирателя и 34 кандидата для участия в выборах.

По результатам выборов сегодня 11 человек были избраны в Совет. В ближайшие дни из числа членов совета будут избраны председатель, зампредседателя и секретарь Совета. Согласно правилам, работа Общественного совета будет определена по регламенту. Заседания Совета будут проводиться не реже четырех раз в год.

- Какими полномочиями наделен данный Совет и как часто он будет переизбираться?

- Как я уже отмечал, основная цель создания Совета - повысить прозрачность деятельности министерства и одновременно усилить взаимодействие с общественностью в сфере образования. Общественный совет является консультативной структурой и в соответствии с Законом АР «Об общественном участии» он наделен рядом полномочий, в том числе правом выносить предложения для общественных обсуждений, собирать предложения от институтов гражданского общества для решения вопросов, представляющих общественный интерес, доносить их до Министерства, проводить публичные обсуждения, опросы и т.д. Совет переизбирается каждые 2 года.

- И последний вопрос - какие у вас ожидания от работы Общественного совета?

- Создание Общественного совета совпадает с началом нового учебного года. Мы считаем, что начиная с этого учебного года Совет будет озвучивать общественное мнение при принятии важных решений в области образования на систематической и постоянной основе, а также будет способствовать нашему взаимодействию с более широким сообществом.