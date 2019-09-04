Икрам Нур, автор haqqin.az 03:14

Впервые за четыре с лишним года ЦАХАЛ и боевики движения Хизбалла обменялись ударами на израильско-ливанской границе. Достоверной информации о жертвах с обеих сторон нет. Днем 1 сентября ливанское шиитское движение Хизбалла обстреляло базу Армии обороны Израиля на границе с Ливаном. Боевики выпустили несколько противотанковых ракет в направлении позиций ЦАХАЛа недалеко от деревни Авивим. В ответ израильские военные выпустили больше 100 артиллерийских снарядов по штабу движения на юге Ливана, а также нанесли авиаудар по базе Хизбаллы и по некоторым другим военным объектам противника.

Мир замер в ожидании трагической развязки, поскольку в 2006 году подобный инцидент закончился «Второй ливанской войной», продолжавшейся 34 дня. Но – все закончилось на удивление быстро, как будто невидимый кукловод устал шевелить ниточками и решил на время повесить своих подопечных на гвоздик в кладовке. Вашингтон отреагировал предельно предсказуемо. И посланник Белого дома на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт, и госсекретарь Майк Помпео осудили действия Хизбаллы, подчеркнув при этом, что США «поддерживают Израиль и полностью поддерживают его право на самооборону». В Тегеране высказались в том духе, что «сионистские агрессоры получили очередной урок», после чего тема была закрыта. Москва намекнула о своих посреднических услугах, но этот знак миротворчества никто не оценил. Проблемы, в итоге, пришлось разгребать Бейруту, который в данной ситуации оказался между молотом и наковальней. Со стороны израильтян и американских союзников правительство Ливана выслушивает упреки в том, что не в состоянии хоть как-то контролировать «проиранское вооруженное формирование», организующее провокации на израильско-ливанской границе. Что же до Тегерана, то для него нынешние лидеры Ливана, если отбросить дипломатические красивости - «сионистские прислужники», по большому-то счету. И только мешают движению Хизбалла.

В минувшие дни регион прошел по грани войны, еще одной, как будто уже идущих по этой многострадальной земле мало. Выяснять, кто виноват, а кто был в своем праве, обстреливая позиции другой стороны - дело совершенно неблагодарное и бесполезное. Противостояние Израиль-Хизбалла давно перешло ту грань, когда можно определить виновного - «он первый начал». Да, откровенно говоря, это уже не имеет значения. Стратегическая цель каждой из сторон - уничтожение друг друга. В реальности это неосуществимо, право, выдать каждому - Израилю и Хизбалле по отдельному глобусу представляется более реалистичным сценарием. Поэтому и одни, и другие - решают тактические задачи, а это - занятие бесконечное. Собственно, они и готовы к бесконечной войне, до последнего. Израиль - до последнего члена движения Хизбалла, ну а лидеры Хизбаллы - до последнего израильтянина. Впрочем, вопрос нужно рассматривать шире. Война с Хизбаллой - лишь часть общего, войны Израиля и Ирана. А потому конфликт тем более бесконечен. Тегеран стремится сегодня активизировать атаки против Израиля. Для этого ему нужно улучшить данные ракет, которые он поставляет Хизбалле. А для этого Ирану нужны базы в Сирии, неподалеку от израильской границы. Соответственно - Израиль стремится этого не допустить, а потому старается авиаударами и другими доступными ему средствами сорвать иранские планы. Ну и еще один нюанс - главные игроки, Иран и Израиль при этом стремятся не допустить прямого столкновения между собой. На полях тайной войны и диверсий - сколько угодно, на межгосударственном уровне - ни в коем случае. Поскольку ни у одной из сторон нет уверенности в победе, а во всех остальных случаях схватка этих государств будет представлять из себя попросту изощренный способ самоубийства.