Вся российская элита покупает квартиры, банки и концерты в Риге

Владимир Решетов, спецкор по Прибалтике и Польше 03:38

Недавно российский сайт, посвященный туризму и тенденциям его в России, опубликовал исследование о динамике этого бизнеса. Конечно, меня интересовали изменения, касающиеся Латвии и некоторых других стран постсоветского пространства. Интересно, что в последние годы многие российские медиа усиленно нагнетают истерию и пытаются убедить русскоязычную аудиторию в том, что Латвия все глубже погружается в трясину неудач. Одним из неизменных аргументов является уход с площадок Юрмалы «Новой волны», Comedy Club, „Юрмалины», «Голосящего КиВиНа» и других брендов российского шоу-бизнеса. Но почему-то эти источники не удосуживаются следить за происходящим в Юрмале после 2015-го.

Вместо «Новой волны» успешно проводит свой фестиваль Лайма Вайкуле, и на него съезжаются все те же участники сочинской «Волны». Вместо Comedy, стенд-ап формат предлагают те же звезды ТНТ — и в Юрмале, и в Риге. На все эти шоу прибывают ежегодно на частных джетах миллионеры и миллиардеры из России и других постсоветских стран. Концерты Анны Нетребко на сцене Латвийской Национальной оперы были проданы в основном толстосумам из России по бешеным ценам. Спектакль с Михаилом Барышниковым в главной роли распродавался через интернет в течение пары часов. И снова — большая часть зрителей — небедные москвичи. Секрет успеха, кроме того, что Барышников — мировая звезда балета, но и в том, что он принципиально и давно заявил, что в Россию — ни ногой. В залах Риги и Юрмалы и летом, и осенью появляются известные персоны, обзаведшиеся недвижимостью на берегу Рижского залива. Здесь давно есть свои дома у отца и сына Масляковых, квартирой в престижном месте владеет Геннадий Хазанов. Пугачева с Галкиным каждое лето снимают элитную виллу в Булдури.

Вот, например, семья Виторганов прочно обосновалась в Юрмале, и даже создала некий «Виторган-клуб», где проводит капустники и актерские вечера для узкого круга состоятельных друзей. Многие россияне не скрывают, что именно в Латвию ездят отдыхать потому, что здешняя сфера сервиса до сих пор прекрасно владеет русским языком. Я знаю известных российских режиссеров, переводчиков литературы, у которых давно «свито гнездо» среди юрмальских сосен и дюн Балтийского берега. По неофициальным данным, один из бывших послов РФ в Латвии тоже владеет недвижимостью в Юрмале. Его можно видеть почти каждый год на фестивале Лаймы, как и раньше на «Новой волне».

Не секрет, что несколько богатых граждан России владеют в Латвии незаметными банками, другими бизнес-активами, и, судя по всему, неплохо себя здесь чувствуют. Я иногда рассказываю русскоязычным гостям о Старой Риге, о кварталах так называемого югенд-стиля (рижский аналог стиля модерн в архитектуре). Это им всегда интересно. Но есть еще специфический момент. Далеко не все за пределами Латвии знают, что в Риге снимались знаменитые сериалы «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «17 мгновений весны», другие. Это всегда интересует туристов из России, Украины, Беларуси, Казахстана. У нас есть немало знаковых мест, по которым гуляли персонажи этих культовых фильмов, в которых Рига играла роль Лондона, Берна, Берлина. Конечно, для немцев, поляков, шведов, англичан это вряд ли интересно. Но люди среднего и старшего поколения из бывших советских республик охотно внимают рассказам и осматривают достопримечательности, которые они когда-то видели по телевидению. Если говорить о туризме, то цифры, которые только что привел российский портал, меня несколько удивили. В рейтинге выездного туризма российских граждан лидирует, (что понятно), Турция. Следом за ней идет Абхазия. Тройку замыкает Финляндия.