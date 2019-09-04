Эльнур Мамедов, отдел экономики 03:56

В последнее время Палата по надзору за финансовыми рынками всерьез взялась за страховой сектор. И одним из главных условий улучшения его работы здесь видят в электронизации страховых документов, автоматизации всех процессов. Это, кстати, неоднократно подчеркивал в своих заявлениях и глава Палаты Ибрагим Алышов, убежденный сторонник внедрения в систему страхования новых технологий. И это требование, кажется, начинает приносить свои плоды. Так, в результате сотрудничества между Палатой и Бюро обязательного страхования (ISB) была достигнута полная автоматизация в связи с обязательным автомобильным страхованием. Именно оно является основным драйвером для всех видов страхования, не связанных со страхованием жизни. И сегодня Палата уже отмечает, что в результате электронизации страховых договоров проникновение достигло 100%. Полному охвату способствовало и создание системы управления событиями, которая позволяет получить доступ к документу «Форма 4» в электронном виде. А что это означает, говорят следующие цифры.

В результате полного охвата электронизацией заключающихся между сторонами договоров наблюдается рост страхования автотранспортных средств на 29% (4,4 млн манатов) и обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельцев автотранспортных средств на 6% (3,1 млн манатов). Этот же фактор вкупе с осуществляемыми в последнее время другими мерами по обязательному страхованию недвижимости привел к росту по обязательному страхованию недвижимости на 24% (4,1 млн манатов). Страховые компании по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем за 7 месяцев с начала года увеличили сбор премий по ОСАГО на 5,5% - до 58,520 млн манатов. В целом на ОСАГО пришлось 13,8% премий страховщиков и 42,6% премий по обязательным видам. А выплаты страховщиков по ОСАГО составили почти 37,264 млн манатов (рост на 27,6%), или 24,1% всех выплат страховщиков. Всего же на выплаты по ОСАГО пришлось 83,5% возмещений по обязательным видам страхования за 7 месяцев. ОСАГО входит в тройку основных видов страхования, лишь по накопительному страхованию жизни и медицинскому страхованию получено больше премий, чем по ОСАГО. В целом же суммарные премии страховщиков (включая и ОСАГО) за семь месяцев составили около 423 млн манатов, что на 8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Премии по добровольным видам страхования составили более 285,6 млн манатов (спад на 14,6%), или 67,5% всех премий по рынку. Даже по страхованию жизни премии составили около 134 млн манатов (спад на 27,7%), по страхованию иному, чем жизнь – почти 152 млн манатов (рост на 1,6%). И лишь по обязательным видам страхования премии заметно возросли - на 9,5% и превысили 137,3 млн манатов. А на возмещение по страховым случаям направлено всего 154,632 млн манатов, что на 6% больше показателя аналогичного периода прошлого года.