9 часов вечера по британскому времени. Самолет AirbusA320 авиакомпании AZAL приземлился в Международном аэропорту Кардиффа. Футболисты сборной Азербайджана проходят к стойкам паспортного контроля. Через два дня, примерно в это же время, они на поле стадиона «Кардифф Сити» будут противостоять футболистам сборной Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом из мадридского «Реала».

Но это будет послезавтра, а пока воспоминания уносят меня далеко - в 2008-й год. 11 лет тому назад ваш автор впервые отправился в поездку вместе с футбольной сборной Азербайджана. Тогда тоже было начало сентября. Сборной Азербайджана, как и сейчас, предстояло сыграть в Кардиффе с Уэльсом…

То должен был быть первый официальный матч сборной Азербайджана под руководством Берти Фогтса. Немец, выбранный новым руководством АФФА в качестве главного тренера, возглавил команду на тот момент недавно. В какой футбол будет играть сборная при Фогтсе? Сможем ли мы при нем перестать проигрывать с крупным счетом? И будем ли претендовать на попадание в финальные стадии чемпионатов мира и Европы? Да и вообще, что ждет азербайджанский футбол?

Вопросов было много. Но даже пребывая в неизвестности, мы надеялись на сенсацию в матче против сборной Уэльса. Тогда мы и представить не могли, что через 10-12 лет Азербайджан на новом огромном стадионе будет принимать финал еврокубка и матчи финальной стадии чемпионата Европы. Мы и не мечтали о том, что ежегодно азербайджанские команды будут играть в групповых турнирах европейских клубных соревнований, благодаря чему Азербайджан в рейтинге УЕФА поднимется из пятого десятка в третий и прочно там закрепится.