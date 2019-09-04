В Кардифф со сборной 11 лет спустя Haqqin.az из Уэльса
9 часов вечера по британскому времени. Самолет AirbusA320 авиакомпании AZAL приземлился в Международном аэропорту Кардиффа. Футболисты сборной Азербайджана проходят к стойкам паспортного контроля. Через два дня, примерно в это же время, они на поле стадиона «Кардифф Сити» будут противостоять футболистам сборной Уэльса во главе с Гаретом Бэйлом из мадридского «Реала».
Но это будет послезавтра, а пока воспоминания уносят меня далеко - в 2008-й год. 11 лет тому назад ваш автор впервые отправился в поездку вместе с футбольной сборной Азербайджана. Тогда тоже было начало сентября. Сборной Азербайджана, как и сейчас, предстояло сыграть в Кардиффе с Уэльсом…
То должен был быть первый официальный матч сборной Азербайджана под руководством Берти Фогтса. Немец, выбранный новым руководством АФФА в качестве главного тренера, возглавил команду на тот момент недавно. В какой футбол будет играть сборная при Фогтсе? Сможем ли мы при нем перестать проигрывать с крупным счетом? И будем ли претендовать на попадание в финальные стадии чемпионатов мира и Европы? Да и вообще, что ждет азербайджанский футбол?
Вопросов было много. Но даже пребывая в неизвестности, мы надеялись на сенсацию в матче против сборной Уэльса. Тогда мы и представить не могли, что через 10-12 лет Азербайджан на новом огромном стадионе будет принимать финал еврокубка и матчи финальной стадии чемпионата Европы. Мы и не мечтали о том, что ежегодно азербайджанские команды будут играть в групповых турнирах европейских клубных соревнований, благодаря чему Азербайджан в рейтинге УЕФА поднимется из пятого десятка в третий и прочно там закрепится.
Много хорошего произошло за эти годы. Вот только сборная Азербайджана радовала нас лишь эпизодами. И при Фогтсе, и при Роберте Просинечки, и при Гурбане Гурбанове до решения глобальных турнирных задач было далеко.
Сейчас сборную тренирует Никола Юрчевич. Под его руководством команда в отборе к Евро-2020 проиграла три матча из трех. На первый взгляд, шансов у сборной Азербайджана в Кардиффе против сверхмотивированных валлийцев, которым очки нужны сейчас как воздух, нет. Но сенсации и даже чудеса в футболе иногда случаются. На них и надеемся, как тогда, в 2008-м…
11 лет назад сборная Азербайджана уступила в Кардиффе со счетом 0:1, пропустив на 83-й минуте. Могла пропустить и раньше, но на 67-й минуте Кямран Агаев отразил пенальти. 70-тысячный стадион «Миллениум» запомнился своими запутанными коридорами, в которых очень легко заблудиться. А Кардифф остался в памяти как маленький городок, где в конце недели сложно встретить трезвого человека.
На этот раз игра пройдет на более новом и компактном стадионе «Кардифф Сити». Сборная Уэльса сейчас более маститая команда, поигравшая в полуфинале Евро-2016. А вот сборная Азербайджана…
Состав нашей команды изменился почти полностью, но стала ли она играть лучше, чем 11 лет назад – большой вопрос. Нам, как и тогда, остается только надеяться и верить.